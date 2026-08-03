Reuters: Дания расширила призыв в армию для защиты от США

Кроме того, в августе призывники впервые отправятся в Гренландию, где будут выполнять оперативные задачи вместе с профессиональной армией. Их численность составляет всего 100 человек. Новобранцев ждут пять месяцев базовой подготовки и еще полгода оперативной службы.