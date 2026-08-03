Economist заявил о затягивании Украиной реформ для вступления в ЕС

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Украинское руководство тянет с проведением реформ, которые являются необходимым условием для вступления в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет журнал The Economist.
По его мнению, этот «неприятный факт» прикрывается «улыбками европейских лидеров». Издание отмечает, что переговоры с ЕС по основным положениям — верховенству закона, демократии, борьбе с коррупцией и государственному управлению — состоялись в июне, но правительство Украины пока внесло только четыре законопроекта, из которых Верховной радой были одобрены два. При этом Киев должен был принять меры еще за шесть месяцев до этого.
Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС с лета 2022 года. 14 июля 2026 года министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн заявил, что Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют сроков. Так, Турция, вступление которой не просматривается в обозримой перспективе, начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году.