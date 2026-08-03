Economist заявил о затягивании Украиной реформ для вступления в ЕС

Украина обладает статусом кандидата в члены ЕС с лета 2022 года. 14 июля 2026 года министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Ирландии Томас Бирн заявил, что Евросоюз запустил процесс переговоров о приеме Украины по второму из шести переговорных кластеров. Процесс переговоров о приеме страны в ЕС разбит на 33 переговорных раздела, или главы, которые неравномерно собраны в шесть переговорных кластеров. Переговоры о приеме в ЕС не гарантируют вступления и не определяют сроков. Так, Турция, вступление которой не просматривается в обозримой перспективе, начала переговоры о вступлении в ЕС в 2005 году.