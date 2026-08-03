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Иран планировал удар по трем объектам на Украине

Советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи сообщил, что Тегеран планировал нанести удары по трем целям на территории Украины, однако отказался от этих действий после принесенных украинской стороной извинений. Соответствующее заявление, как передает телеканал Press TV, было сделано после атаки на иранское судно.

Источник: РИА "Новости"

Ранее во внешнеполитическом ведомстве Ирана проинформировали, что военное нападение на иранское торговое судно было совершено Украиной 25 июля. Вследствие этой атаки один моряк погиб, еще один пострадал.

«Мы были готовы нанести удар по трем объектам на Украине, но отменили атаку после извинений Украины», — приводит телеканал слова Резаи.

В понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что у Тегерана есть данные о преднамеренном характере атаки на судно в Каспийском море. Он также подчеркнул, что Иран предпримет все необходимые шаги для привлечения Киева к ответственности за инцидент.

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