Иран планировал удар по трем объектам на Украине

В понедельник представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что у Тегерана есть данные о преднамеренном характере атаки на судно в Каспийском море. Он также подчеркнул, что Иран предпримет все необходимые шаги для привлечения Киева к ответственности за инцидент.