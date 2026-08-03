Reuters: Дания призвала около 1,6 тысячи новобранцев в армию

Агентство отмечает, что в 2024 году страна объявила, что впервые распространит обязательную военную службу на женщин и увеличит её стандартную продолжительность с четырёх до 11 месяцев. Кроме того, число ежегодно призываемых планируется увеличить с 5 тыс. до 7,5 тыс. человек к 2033 году.