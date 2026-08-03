Reuters: Дания призвала около 1,6 тысячи новобранцев в армию

Около 1,6 тыс. датских призывников, включая женщин, в понедельник, 3 августа, приступили к прохождению обновлённой 11-месячной военной службы, сообщает Reuters.
«Это происходит на фоне ускоренного наращивания оборонного потенциала Дании, вызванного вопросами безопасности в Арктике и войной на Украине», — говорится в публикации.
Агентство отмечает, что в 2024 году страна объявила, что впервые распространит обязательную военную службу на женщин и увеличит её стандартную продолжительность с четырёх до 11 месяцев. Кроме того, число ежегодно призываемых планируется увеличить с 5 тыс. до 7,5 тыс. человек к 2033 году.
Новый призыв проходит в тот момент, когда Дания готовится позднее в этом месяце впервые направить призывников в Гренландию, говорится в статье. Более 100 военнослужащих на один месяц возьмут на себя выполнение оперативных задач, которые ранее выполняли профессиональные военные.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен после новых заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии вновь подчеркнула, что остров не продаётся.