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Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области после атаки БПЛА

Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал Сальдо в MAX.

Он уточнил, что аварийные службы уже работают над устранением аварии.

Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.

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