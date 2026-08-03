Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области после атаки БПЛА

Электроснабжение частично нарушено в Херсонской области в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
«В результате атаки украинских БПЛА частично нарушено электроснабжение в нескольких округах Херсонской области», — написал Сальдо в MAX.
Он уточнил, что аварийные службы уже работают над устранением аварии.
Ранее стало известно, что один мирный житель погиб, ещё 23 человека пострадали за последние дни в результате атак ВСУ и подрывов на минах в Херсонской области.
Узнать больше по теме
Херсонская область: край степей, каналов и морских побережий
Херсонская область — регион, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Черному и Азовскому морям. Благодаря своему географическому положению область на протяжении многих десятилетий играла важную роль в развитии сельского хозяйства, морской торговли и транспортного сообщения между севером и югом региона. Собрали главное по теме.Читать дальше