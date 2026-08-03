Вучич: Сербия сегодня сильнее в военном плане, чем когда-либо в истории

«Мы будем придерживаться военного нейтралитета. Вы действительно думаете, что мы так же слабы в военном отношении, как в начале двухтысячных? У нас братские отношения с КНР, за нами стоит сильная армия и серьезное вооружение. Сегодняшняя Сербия несравненно сильнее, чем когда-либо в своей истории. Она ни на кого не нападет, но обладает настолько сильным сдерживающим эффектом, что никому даже в голову не придет напасть на нее», — заявил Вучич в ходе визита в Боснию и Герцеговину.