«Вакуум лидерства»: почему поддерживающая Украину «коалиция желающих» оказалась на грани умирания

Одной из самых громких и противоречивых «мер» стала отправка западного военного контингента на Украину по завершении конфликта якобы для поддержания мира. Предложение долго и бурно обсуждалось участниками «коалиции», однако до практических шагов дело так и не дошло из-за отсутствия всеобщей поддержки этой инициативы. Интерес к ней не проявили и США, чьё участие многие члены «коалиции» считали принципиальным. В апреле прошлого года в Финляндии заявляли, что Соединённые Штаты по-прежнему играют «критически важную роль в обеспечении долгосрочной безопасности». В Швеции отмечали, что успех на Украине требует «участия США в том или ином виде». В Нидерландах называли американскую поддержку «очень важной».