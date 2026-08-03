«Вакуум лидерства»: почему поддерживающая Украину «коалиция желающих» оказалась на грани умирания

Европейская «коалиция желающих», в своё время созданная для поддержки Украины, находится на стадии медленного умирания. Как отметили в The Telegraph, причиной этого является отсутствие чёткого лидерства в объединении. Кир Стармер покинул пост премьер-министра Великобритании, президентской срок Эммануэля Макрона во Франции заканчивается, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц слишком погряз во внутренних проблемах своей страны, чтобы возглавить «коалицию». Эксперты считают, что «коалиция желающих» изначально не имела прочной основы, а нынешние политические изменения в Великобритании, Франции и Германии лишь ускоряют процессы её ослабления.
«Коалиция желающих», которую европейские страны сформировали для координации поддержки Украины, сегодня переживает кризис лидерства, пишет The Telegraph. Ввиду отставки Кира Стармера с поста премьер-министра Великобритании и истекающих полномочий президента Франции Эммануэля Макрона объединение рискует остаться без сильных руководителей, считают в газете.
«С уходом Стармера и неспособностью Макрона побороться за победу на президентских выборах в следующем году существуют опасения, что в условиях вакуума лидерства у руля Европы может не оказаться никого», — отметили в издании.
Там полагают, что нынешний глава британского правительства Энди Бёрнем не может претендовать на роль лидера «коалиции», так как у него мало опыта во внешней политике. Наиболее же очевидному кандидату в лице канцлера ФРГ Фридриха Мерца сегодня совсем не до международных проблем.
«Он погряз во внутриполитических кризисах, возглавляя партию, которая всё сильнее восстаёт против него, и сталкиваясь с всевозрастающими сомнениями относительно того, как долго он ещё сможет удержаться в качестве лидера», — пояснили в The Telegraph.
Ждать, что падающее знамя подхватит кто-то из будущих президентов Франции, тоже не приходится. Преемника у Макрона нет. Среди фаворитов президентской гонки — лидер парламентской фракции правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен, обещавшая вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и заставить Киев согласиться на мир на условиях Москвы, и основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, заявляющий о необходимости выйти из состава НАТО.
Заполнить вакуум в «коалиции желающих» не смогут и Польша с Италией, считают в газете. Польский премьер Дональд Туск и итальянский — Джорджа Мелони ранее отказались направлять войска на Украину «для гарантирования прекращения огня». К тому же их также впереди ждут выборы.
«Хотя ожидается, что эти два лидера, представляющие оставшуюся часть европейской Группы пяти наряду с Великобританией, Францией и Германией, одержат победу, они вряд ли будут рассматриваться на роль возможных преемников Макрона», — считают в издании.
Там подчеркнули, что если Европа не поможет Украине или не выполнит своих обещаний Киеву, «геополитические последствия могут быть серьёзными».
«Будущее украинское руководство может отвернуться от ненадёжного Запада и положиться на другие силы в регионе», — предупредили в The Telegraph.
«Медленная смерть “коалиции желающих”.
Клуб по интересам.
Напомним, что «коалиция желающих» была создана весной 2025 года на саммите европейских лидеров в Лондоне по инициативе Великобритании и Франции. Она стала неформальным объединением из более 30 государств. Как пояснял позднее Кир Стармер, группу создали для обсуждения «механизма контроля и наблюдения за полным прекращением огня» и организации «серьёзных переговоров с целью не просто временного перемирия, а установления долгосрочного мира, подкреплённого надёжными мерами безопасности».
Одной из самых громких и противоречивых «мер» стала отправка западного военного контингента на Украину по завершении конфликта якобы для поддержания мира. Предложение долго и бурно обсуждалось участниками «коалиции», однако до практических шагов дело так и не дошло из-за отсутствия всеобщей поддержки этой инициативы. Интерес к ней не проявили и США, чьё участие многие члены «коалиции» считали принципиальным. В апреле прошлого года в Финляндии заявляли, что Соединённые Штаты по-прежнему играют «критически важную роль в обеспечении долгосрочной безопасности». В Швеции отмечали, что успех на Украине требует «участия США в том или ином виде». В Нидерландах называли американскую поддержку «очень важной».
Со временем цель «коалиции желающих» претерпела некоторые изменения. Фактически её единственным назначением стала демонстрация попыток объединиться.
«…чтобы, как заявляет французское руководство коалицией, “укрепить” возобновившееся чувство единства и сотрудничества в деле оказания поддержки Украине», — отмечалось в Euronews накануне одной из последних встреч «коалиции», состоявшейся 14 июля.
«Цель заключается в том, чтобы продемонстрировать, что западные союзники продолжают оказывать свою поддержку Украине и что Москва не может полагаться на “усталость (союзников. — RT) от войны”, — приводило издание слова советника Эммануэля Макрона.
Европейские лидеры на встрече «коалиции желающих» в Париже.
AP.
© Teresa Suarez.
Во французской администрации также выступили с утверждением, что планы о размещении международных сил на Украине, которые будут дислоцированы вдали от линии фронта, якобы «готовы».
«Однако они по-прежнему “могут измениться”, учитывая, что перспектива прекращения боевых действий по-прежнему представляется отдалённой», — добавили там.
Между тем в России не раз предупреждали, что все западные военные формирования, которые окажутся на территории Украины, станут законными целями. В частности, об этом на брифинге 15 июля напоминала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Хотели бы вновь акцентировать неприемлемость для нашей страны размещения на Украине каких-либо военных контингентов из стран “коалиции желающих”. Это будет, повторю, де-факто означать иностранную интервенцию и рост угроз безопасности России. Такие подразделения будут рассматриваться нами как законные военные цели», — заявила дипломат.
«Перспектив не было».
Эксперты считают, что нынешний кризис «коалиции желающих» не стал неожиданностью. Проблемы этого объединения были заложены ещё в момент его создания: участники громко заявляли о поддержке Украины, однако не располагали ни общим видением, ни достаточными возможностями для реализации своих планов.
«Перспектив у “коалиции желающих” ещё до этих изменений не было. Они существовали, возможно, в воображении тех, кто себя к ней причислял. Это были пустые амбиции. Сам формат изначально не имел никакой фундаментальной основы, за исключением гонора тех, кто эту коалицию создавал и пытался развивать», — рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов.
По его словам, проблема заключалась не только в нежелании участников брать на себя реальные обязательства, но и в отсутствии необходимых возможностей для их выполнения.
Профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров также полагает, что нынешние трудности «коалиции желающих» являются закономерным итогом её развития.
«Коалиция желающих» с самого начала была обречена на тот самый результат, который она переживает сегодня. С самого начала западная Европа, в основном в лице Великобритании, Франции и Германии, взяв курс на поддержку Украины, просчиталась. И нынешняя ситуация в их объединении плачевная, но объяснимая: процесс умирания этого формата идёт полным ходом", — сказал аналитик в комментарии RT.
С его точки зрения, дополнительным фактором стало ослабление политических позиций лидеров стран, которые выступали главными инициаторами объединения.
«Сегодня нет Стармера. Сложная ситуация у Мерца. Макрону до конца его пребывания на посту президента Франции осталось менее года. Я думаю и уверен, что эту коалицию в ближайшее время ждёт окончательный развал», — заметил эксперт.
Gettyimages.ru.
© NiseriN.
Это мнение разделяет и Дмитрий Ежов, подчёркивая, что «поддержка Украины в настоящее время существует по инерции».
«Если исходить из логики европейских политиков, обратного пути нет. Он возможен только в случае смены политической верхушки. Тогда ситуация может измениться. Европейским лидерам сейчас нужно думать прежде всего не о сохранении Украины, а о будущем собственных государств. Потому что дальнейшая поддержка Киева ведёт к развалу Европы и разрушению её архитектуры безопасности. Есть определённая надежда на выборы во Франции. Если к власти придёт, например, Марин Ле Пен, тогда можно предположить, что это станет позитивным шагом к смене нынешнего политического вектора не только в этой стране, но и в Европе в целом», — резюмировал политолог.