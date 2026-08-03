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Глава турецкой разведки обсудил с ХАМАС второй этап мирного плана по Газе

Ибрагим Калын заявил о поддержке Палестины и необходимости мобилизации усилий международного сообщества, чтобы положить конец израильской агрессии.

СТАМБУЛ, 3 августа. /ТАСС/. Глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын обсудил дорожную карту перехода ко второму этапу мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа на встрече в Анкаре с главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Халилем аль-Хейей. Об этом сообщило агентство Anadolu.

На встрече также была рассмотрена гуманитарная ситуация в Газе. Глава турецкой разведки в этой связи заявил о поддержке Палестины и необходимости мобилизации усилий международного сообщества с тем, чтобы положить конец израильской агрессии в палестинском анклаве. Стороны, кроме того, обсудили совместные усилия Турции, Катара и Египта по обеспечению мира в Газе.

На прошлой неделе с делегацией ХАМАС в Анкаре встречался глава турецкого МИД Хакан Фидан.

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