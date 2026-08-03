МИД Бахрейна осудил теракт в Москве

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Бомбу в здание пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. При взрыве погибли они оба и один из посетителей. Ранения получил 21 человек.