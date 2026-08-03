Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Бахрейна осудил теракт в Москве

Ведомство также подтвердило неизменную позицию королевства, «отвергающую преступления, связанные с насилием и терроризмом, которые направлены на подрыв безопасности и стабильности, а также на устрашение мирных граждан».

ДОХА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Бахрейна решительно осудило террористический акт с использованием самодельного взрывного устройства, произошедший 1 августа в ресторане в центре Москвы. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

«Министерство иностранных дел выражает искренние соболезнования правительству Российской Федерации, ее дружественному народу, а также семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — отмечается в документе.

Ведомство также подтвердило неизменную позицию Бахрейна, «отвергающую преступления, связанные с насилием и терроризмом, которые направлены на подрыв безопасности и стабильности, а также на устрашение мирных граждан».

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел вечером 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Бомбу в здание пыталась пронести женщина, которую остановил охранник. При взрыве погибли они оба и один из посетителей. Ранения получил 21 человек.