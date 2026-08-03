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Россиянка Кедрина заняла восьмое место в прыжках в воду с вышки на ЧЕ в Париже

Россиянка Александра Кедрина заняла восьмое место в финале соревнований по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже (Франция).

Источник: RT на русском

Россиянка Александра Кедрина заняла восьмое место в финале соревнований по прыжкам в воду с десятиметровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже (Франция).

Кедрина по итогам пяти прыжков набрала 280 баллов.

Победу одержала британка Мэйси Бонд (327,05). Серебро завоевала немка Паулина Александра Пфайф (305,30), тройку лучших замкнула нидерландка Эльза Прастеринк (305,15).

Напомним, что чемпионат Европы по водным видам проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки выиграли произвольную программу групп на ЧЕ-2026 в Париже.

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