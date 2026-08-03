Трамп: Европу убивают две вещи — миграция и энергетика

Президент США Дональд Трамп заявил, что главными проблемами Европы являются миграция и энергетика.
«Европу убивают две вещи. Первая — это иммиграция, вторая — энергетика», — сказал он журналистам.
Ранее правительство Нидерландов призвало Еврокомиссию провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута.
В энергетической сфере Европа также сталкивается с трудностями. В конце июля цена газа на европейской бирже в ходе торгов впервые с 19 марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м.