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Трамп: Европу убивают две вещи — миграция и энергетика

Президент США Дональд Трамп заявил, что главными проблемами Европы являются миграция и энергетика.

Президент США Дональд Трамп заявил, что главными проблемами Европы являются миграция и энергетика.

«Европу убивают две вещи. Первая — это иммиграция, вторая — энергетика», — сказал он журналистам.

Ранее правительство Нидерландов призвало Еврокомиссию провести расследование причин массового проникновения мигрантов в испанский анклав Сеута.

В энергетической сфере Европа также сталкивается с трудностями. В конце июля цена газа на европейской бирже в ходе торгов впервые с 19 марта превысила $750 за 1 тыс. куб. м.

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