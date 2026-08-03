Более 120 звонков поступило на горячую линию в Геленджике после атаки БПЛА

Более 120 звонков поступило на горячую линию, которую организовали в Геленджике после атаки беспилотников на Архипо-Осиповку Краснодарского края.
Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в MAX.
«На телефон горячей линии поступил 121 звонок», — написал Богодистов.
Уточняется, что по каждому обращению специалисты дают разъяснения, помогают разобраться в ситуации и при необходимости передают информацию в профильные службы.
По последним данным, число погибших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до семи, пострадавших — до 40.
Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщил об организации горячей линии после атаки БПЛА на Архипо-Осиповку.
Стихийные мемориалы в память о погибших в результате украинской атаки появились в Архипо-Осиповке под Геленджиком и в Краснодаре.