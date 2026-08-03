Al Hadath: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв

КАИР, 3 августа. /ТАСС/. В переговорах между Ираном и США в обозримой перспективе может произойти прорыв, утверждает телеканал Al Hadath.
По данным его высокопоставленного источника, посредники испытывают «осторожный оптимизм» в отношении будущего консультаций и надеются, что через некоторое время «можно будет объявить о прекращении огня». Телеканал также утверждает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует в ближайшее время посетить с визитом Исламабад, однако точная дата пока не сообщается.
Ранее глава МИД Пакистана Исхак Дар попросил своего иранского коллегу посетить Исламабад «как можно скорее». Власти исламской республики пока официально не комментировали информацию о возможной поездке Арагчи в Пакистан.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна ведет переговоры с Ираном. Он уточнил, что обсуждается возобновление судоходства в Ормузском проливе к 4 августа. По мнению главы Белого дома, консультации «будут идти быстро» и станут «последним шансом» иранского руководства для достижения выгодных договоренностей.