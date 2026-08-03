Al Hadath: в переговорах Ирана и США может произойти прорыв

По данным его высокопоставленного источника, посредники испытывают «осторожный оптимизм» в отношении будущего консультаций и надеются, что через некоторое время «можно будет объявить о прекращении огня». Телеканал также утверждает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи планирует в ближайшее время посетить с визитом Исламабад, однако точная дата пока не сообщается.