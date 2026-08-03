Тим Цзю: раньше я думал, что хочу соревноваться с отцом, сейчас — нет

Российско-австралийский боксёр Тим Цзю рассказал о желании соревноваться отцом — российской легендой бокса Костей Цзю.
«Раньше я думал, что хочу соревноваться с отцом — это было моим вдохновением. Но сейчас — нет. Если бы я мог быть наполовину так же хорош, как он, где-либо упоминаться рядом с ним, я был бы вечно благодарен и вечно счастлив», — сказал он для Fox Sports Australia.
26 июля Тим Цзю победил бывшего чемпиона мира по версии WBA, WBC и IBF Эррола Спенса на боксёрском турнире в Сиднее. Бой продлился все 12 раундов и прошёл под полным контролем сына легендарного боксёра. Все судьи единогласно присудили ему победу, который высказал желание драться за чемпионский пояс по версии WBA.
Ранее сообщалось, что Костя Цзю провёл восьмичасовую очную ставку по делу о хищении 7 млн рублей.