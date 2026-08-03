Тим Цзю: раньше я думал, что хочу соревноваться с отцом, сейчас — нет

«Раньше я думал, что хочу соревноваться с отцом — это было моим вдохновением. Но сейчас — нет. Если бы я мог быть наполовину так же хорош, как он, где-либо упоминаться рядом с ним, я был бы вечно благодарен и вечно счастлив», — сказал он для Fox Sports Australia.