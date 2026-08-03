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Посольство России направило Польше протест из-за сноса памятника советским солдатам

Посольство России направило властям Польши протест после демонтажа в Пыжице памятника советским солдатам, погибшим в 1941—1945 годах. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram.

Посольство России направило властям Польши протест после демонтажа в Пыжице памятника советским солдатам, погибшим в 1941—1945 годах. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram.

«Незаконный демонтаж памятников является вопиющей попыткой исказить историю и стереть из сознания польского народа память о героизме советских солдат», — указано в сообщении.

Посольство отмечает, что демонтаж памятника нарушает соглашение о могилах и мемориальных местах жертв войны и репрессий от 22 февраля 1994 года. Оно подразумевает сохранение и уход за такими памятниками в обеих странах.