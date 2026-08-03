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Вайдель: отток промышленности из Германии превращается в массовое бегство

Отток промышленности из Германии перерастает в массовое бегство, заявила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель.

Отток промышленности из Германии перерастает в массовое бегство, заявила сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель.

«Крупнейший завод Mercedes в Европе теперь находится в Венгрии. Отток промышленности превращается в массовое бегство», — написала она в соцсети X.

Ранее Вайдель заявила, что Германию накрыло «цунами банкротств», а каждые 20 минут в стране разоряется одна компания.

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