Вучич ожидает, что в Сербии проголосуют не по результатам финансируемых ЕС опросов

«Я считаю, что люди осознают всю важность ситуации и понимают: выборы — это не игрушка, так же как и государство — не игрушка, и поэтому я уверен, что народ примет решение, отличающееся от того, что так или иначе показывают опросы, финансируемые Европейским союзом», — заявил Вучич журналистам в ходе визита в Боснию и Герцеговину.
Ранее Вучич заявил, что он держит свое слово и в сентябре или начале октября назначит дату внеочередных парламентских выборов в стране. По его словам, голосование по поводу избрания нового состава Народной скупщины пройдет в октябре или ноябре, а президентские выборы состоятся несколько позже. Вучич отмечал, что рассчитывает на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах и может занять пост премьера в этом случае.
15 июля сербская НПО «Центр исследований, прозрачности и ответственности» (CRTA) опубликовала результаты социологического исследования, согласно которому за гипотетический список протестного движения студентов проголосовали бы 44,9% сербов, за СПП — 35,7%, а за ее партнера в лице Социалистической партии Сербии — 3,8%. Остальные политические силы не преодолели бы избирательный порог в 3%.