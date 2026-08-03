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Вучич ожидает, что в Сербии проголосуют не по результатам финансируемых ЕС опросов

Сербский президент заявлял, что он держит свое слово и в сентябре или начале октября назначит дату внеочередных парламентских выборов в стране.

БЕЛГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич рассчитывает, что жители страны проголосуют на парламентских выборах не так, как показывают финансируемые ЕС соцопросы.

«Я считаю, что люди осознают всю важность ситуации и понимают: выборы — это не игрушка, так же как и государство — не игрушка, и поэтому я уверен, что народ примет решение, отличающееся от того, что так или иначе показывают опросы, финансируемые Европейским союзом», — заявил Вучич журналистам в ходе визита в Боснию и Герцеговину.

Ранее Вучич заявил, что он держит свое слово и в сентябре или начале октября назначит дату внеочередных парламентских выборов в стране. По его словам, голосование по поводу избрания нового состава Народной скупщины пройдет в октябре или ноябре, а президентские выборы состоятся несколько позже. Вучич отмечал, что рассчитывает на победу правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) на внеочередных парламентских выборах и может занять пост премьера в этом случае.

15 июля сербская НПО «Центр исследований, прозрачности и ответственности» (CRTA) опубликовала результаты социологического исследования, согласно которому за гипотетический список протестного движения студентов проголосовали бы 44,9% сербов, за СПП — 35,7%, а за ее партнера в лице Социалистической партии Сербии — 3,8%. Остальные политические силы не преодолели бы избирательный порог в 3%.

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