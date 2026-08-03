Вучич ожидает, что в Сербии проголосуют не по результатам финансируемых ЕС опросов

«Я считаю, что люди осознают всю важность ситуации и понимают: выборы — это не игрушка, так же как и государство — не игрушка, и поэтому я уверен, что народ примет решение, отличающееся от того, что так или иначе показывают опросы, финансируемые Европейским союзом», — заявил Вучич журналистам в ходе визита в Боснию и Герцеговину.