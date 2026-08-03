Economist: Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС

Журнал The Economist сообщил, что Киев уклоняется от проведения реформ для вступления в ЕС. В июне Украина официально начала предметные переговоры по этому вопросу, однако должна была принимать соответствующие законы еще с декабря 2025-го. С тех пор из 10 инициатив правительство внесло на рассмотрение лишь четыре, а парламент принял только две. Почему так происходит и что об этом думают в ЕС — в материале «Газеты.Ru».