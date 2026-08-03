Леонова — об уходе Петросян от Тутберидзе: наступил переломный момент

«Когда произошла эта неудача на Олимпиаде, конечно, спортсмен задумался о том, что что-то нужно поменять. Поэтому я бы не сказала, что всё к этому шло, просто наступил какой-то переломный момент, и Аделия решила попробовать что-то новое. Вот и всё», — цитирует Леонову «Татар-информ».