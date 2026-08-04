Британский депутат Почин высмеяла Францию за отказ бороться с нелегалами в Ла-Манше

В понедельник лидер Reform UK Найджел Фараж представил план борьбы с нелегалами в Ла-Манше, который предполагает задействование военных кораблей. По его словам, Лондону необходимо провести «крупнейшую со времен Второй мировой войны военно-морскую операцию в Ла-Манше». План Reform UK сводится к тому, чтобы подбирать мигрантов, пересекающих пролив на надувных лодках, и возвращать их обратно на территорию Франции или Бельгии.