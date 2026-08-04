Британский депутат Почин высмеяла Францию за отказ бороться с нелегалами в Ла-Манше

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от оппозиционной правопопулистской партии Reform UK Сара Почин припомнила Франции быструю капитуляцию перед нацистской Германией, обсуждая несогласие Парижа с предложением перехватывать нелегальных мигрантов в проливе Ла-Манш с помощью военных кораблей.
«Жаль, что французы не проявили такую же решимость при защите своего суверенитета в июне 1940 года», — написала парламентарий в X.
В понедельник лидер Reform UK Найджел Фараж представил план борьбы с нелегалами в Ла-Манше, который предполагает задействование военных кораблей. По его словам, Лондону необходимо провести «крупнейшую со времен Второй мировой войны военно-морскую операцию в Ла-Манше». План Reform UK сводится к тому, чтобы подбирать мигрантов, пересекающих пролив на надувных лодках, и возвращать их обратно на территорию Франции или Бельгии.
Фараж подчеркнул, что подобная миссия будет носить гуманитарный характер и соответствовать нормам международного морского права. Представитель МВД Франции заявил, что реализация предложения Reform UK стала бы «нарушением французского суверенитета, а также морского и международного права».
Миграционная проблема.
Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза, хотя именно эта тема была одной из главных причин Brexit. С 2018 года через Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 205 тыс. нелегалов.
В апреле Великобритания и Франция подписали соглашение, по условиям которого Лондон заплатит Парижу ?660 млн (почти $890 млн) за усиление контроля за пересечением нелегальными мигрантами Ла-Манша. Средства пойдут прежде всего на увеличение числа полицейских, патрулирующих побережье Северной Франции, откуда мигранты на надувных лодках пытаются достичь британских берегов.
Согласно опросу общественного мнения компании YouGov, лишь 13% британцев считают, что Франция предпринимает искренние усилия по борьбе с нелегальной миграцией в Ла-Манше. Противоположной позиции придерживаются 62% респондентов. Остальные не определились со своим ответом. В опросе приняли участие 5,2 тыс. человек.