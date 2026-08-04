Трамп назвал переговоры с Ираном последним шансом для Тегерана

«Это их последний шанс», — приводит его слова пресс-служба.
Трамп сообщил, что на повестке дня стоит вопрос о возобновлении судоходства и полном открытии Ормузского пролива к вторнику, 4 августа. Он также подчеркнул, что «это должно стать первой фазой переговоров», за которой последует обсуждение ядерной программы Исламской Республики.
В тот же день американский лидер заявил, что США удовлетворят либо заключение соглашения с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Он охарактеризовал руководство Исламской Республики как двуличное, указав, что иранские власти, по его словам, запрашивают встречи и участвуют в переговорах, однако публично отрицают сам факт диалога. Как отметил Трамп, Тегеран заявляет о взаимодействии исключительно с Оманом, скрывая при этом контакты с американской стороной.