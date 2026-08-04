Трамп назвал переговоры с Ираном последним шансом для Тегерана

В тот же день американский лидер заявил, что США удовлетворят либо заключение соглашения с Ираном, либо полная капитуляция Тегерана. Он охарактеризовал руководство Исламской Республики как двуличное, указав, что иранские власти, по его словам, запрашивают встречи и участвуют в переговорах, однако публично отрицают сам факт диалога. Как отметил Трамп, Тегеран заявляет о взаимодействии исключительно с Оманом, скрывая при этом контакты с американской стороной.