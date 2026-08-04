Мишустин проведет на Алтае совещание по развитию туризма

Накануне у Мишустина состоялась в Горном Алтае двусторонняя встреча с главой региона Андреем Турчаком. На ней премьер-министр России в числе прочего упомянул большой интерес туристов к Алтаю. Он предложил на предстоящем совещании обсудить, какие еще меры нужно предпринять для стимулирования путешествий, в том числе по республике.