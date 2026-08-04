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Мишустин проведет на Алтае совещание по развитию туризма

Премьер-министру также презентуют несколько проектов в сфере внутреннего туризма.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает рабочую программу в Республике Алтай. Он проведет совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в стране.

Перед этим главе российского кабмина презентуют несколько проектов в сфере внутреннего туризма.

Накануне у Мишустина состоялась в Горном Алтае двусторонняя встреча с главой региона Андреем Турчаком. На ней премьер-министр России в числе прочего упомянул большой интерес туристов к Алтаю. Он предложил на предстоящем совещании обсудить, какие еще меры нужно предпринять для стимулирования путешествий, в том числе по республике.

Горный Алтай — уже третий регион, который Мишустин посещает в рамках нынешней поездки по Сибири и Дальнему Востоку. До этого председатель правительства РФ побывал в Туве и Якутии, где осмотрел промышленные и социальные объекты, встретился с руководителями регионов.