Мишустин проведет на Алтае совещание по развитию туризма

ГОРНО-АЛТАЙСК, 4 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин продолжает рабочую программу в Республике Алтай. Он проведет совещание о развитии туризма и индустрии гостеприимства в стране.
Перед этим главе российского кабмина презентуют несколько проектов в сфере внутреннего туризма.
Накануне у Мишустина состоялась в Горном Алтае двусторонняя встреча с главой региона Андреем Турчаком. На ней премьер-министр России в числе прочего упомянул большой интерес туристов к Алтаю. Он предложил на предстоящем совещании обсудить, какие еще меры нужно предпринять для стимулирования путешествий, в том числе по республике.
Горный Алтай — уже третий регион, который Мишустин посещает в рамках нынешней поездки по Сибири и Дальнему Востоку. До этого председатель правительства РФ побывал в Туве и Якутии, где осмотрел промышленные и социальные объекты, встретился с руководителями регионов.