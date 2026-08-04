Разведчик Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

«На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — говорится в сообщении.