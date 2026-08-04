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Разведчик Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Разведчик Князев обнаружил логистический маршрут ВСУ и помог его нарушить.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ефрейтор российских Вооруженных Сил Максим Князев в ходе одного из эпизодов спецоперации заметил логистический маршрут украинских войск и помог нарушить его с помощью артиллерии ВС РФ, сообщили в Минобороны России.

Старший стрелок Князев вел разведку и обнаружил логистический маршрут противника. Он занял выгодную позицию и продолжил наблюдение за районом, фиксировал перемещения противника, уточнял численность, маршруты выдвижения и передавал данные командованию.

«На основе данных было принято решение на нанесение артиллерийского удара. Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству ефрейтора логистический маршрут был нарушен, а противник понес потери в личном составе, технике и имуществе.

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