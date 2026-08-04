Свыше 13 тыс. военных привлекут к учениям по обороне дальневосточных рубежей

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Учения по обороне дальневосточных рубежей начались на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Как отметили в пресс-службе ТОФ, к мероприятиям будет привлечено более 13 тыс. военнослужащих.
«В соответствии с планом подготовки Военно-морского флота на Тихоокеанском флоте началось учение с силами (войсками) по обороне морских рубежей, островной зоны и прибрежной территории Дальнего Востока России. Учение пройдет в двустороннем формате под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина и станет основным мероприятием оперативной и боевой подготовки ТОФ в 2026 году», — говорится в сообщении.
Уточняется, что около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации ТОФ, а также свыше 13 тыс. военнослужащих примут участие в маневрах в акваториях Японского, Охотского морей и Северо-западной части Тихого океана.
«Основными задачами учений с силами (войсками) Тихоокеанского флота являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач. В ходе практической части учения будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники», — проинформировали в пресс-службе, добавив, что учения будут проводиться во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.