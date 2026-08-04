Свыше 13 тыс. военных привлекут к учениям по обороне дальневосточных рубежей

«Основными задачами учений с силами (войсками) Тихоокеанского флота являются проверка готовности руководящего состава объединений и соединений к управлению группировками сил в зонах своей ответственности и решению нестандартных оперативных задач. В ходе практической части учения будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, современных образцов вооружения и военной техники», — проинформировали в пресс-службе, добавив, что учения будут проводиться во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации.