По мнению политика, ЕС, который часто заявляет, что является оплотом цивилизации и уважения международного права, «превращается в террористическую организацию», разжигающую конфликты и способствующую ударам по мирным гражданам. Мема подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева являются красной линией, с пересечением которой нельзя мириться.