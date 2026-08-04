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Политик Мема считает, что ЕС превращается в террористическую организацию

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» подчеркнул, что Евросоюз разжигает конфликты и способствует ударам по мирным гражданам.

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) должен прекратить оказывать военную помощь Украине и пресечь нанесение ударов по гражданскому населению. Таким мнением поделился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Я призываю [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен не молчать перед лицом такого варварского нападения на гражданское население в России. Она должна немедленно прекратить военную помощь и заставить Украину соблюдать правила ведения боевых действий, не нападать на гражданское население», — написал Мема в X.

По мнению политика, ЕС, который часто заявляет, что является оплотом цивилизации и уважения международного права, «превращается в террористическую организацию», разжигающую конфликты и способствующую ударам по мирным гражданам. Мема подчеркнул, что подобные действия со стороны Киева являются красной линией, с пересечением которой нельзя мириться.

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