МИД РФ назвал условие для переговоров по Украине

«А если нет, если такой готовности на той стороне не будет, и если не будет готовности добиться того, чтобы киевский режим соблюдал то, о чем договаривались его западные спонсоры с нами, то тогда мы будем продолжать специальную военную операцию, будем добиваться устранения первопричин конфликта, будем заниматься защитой наших интересов военным путем, действуя точечно и эффективно, чтобы минимизировать разрушения и уберечь наших людей по обе стороны линии боевого соприкосновения», — подчеркнул Галузин.