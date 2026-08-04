Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза, пишут СМИ

«Известия»: расходы европейцев на поддержку Украины выросли в полтора раза.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Расходы рядового жителя европейских стран НАТО на поддержку Украины с января 2025 года выросли в полтора раза и достигли 618 долларов за год, следует из подсчетов «Известий», основанных на данных Кильского института мировой экономики и Eurostat.

По подсчетам издания, с января 2025 года европейские союзники Киева выделили Украине около 96 миллиардов долларов. При этом общие расходы европейских стран НАТО на поддержку Украины с начала специальной военной операции превысили 237 миллиардов долларов.

Как отмечают «Известия», наиболее высокие расходы на душу населения зафиксированы в странах Северной Европы и Балтии. Лидером остается Дания, где за все время конфликта на каждого жителя пришлось около 2,5 тысячи долларов, а наиболее быстрый рост подушевых расходов показала Норвегия.

После начала конфликта на Украине страны ЕС выделили Киеву десятки миллиардов евро. Одновременно в ряде государств усиливаются дискуссии о стоимости и эффективности такой политики на фоне роста цен, бюджетных ограничений и падения уровня жизни населения.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше