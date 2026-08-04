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Al Hadath: в переговорах США и Ирана возможен прорыв

В переговорах США и Ирана сохраняется осторожный оптимизм относительно возможного прорыва, сообщает Al Hadath со ссылкой на источник.

В переговорах США и Ирана сохраняется осторожный оптимизм относительно возможного прорыва, сообщает Al Hadath со ссылкой на источник.

По его словам, позитивная атмосфера также сложилась вокруг прекращения военных действий и договорённостей о «полном открытии Ормузского пролива».

«Посредникам нужно некоторое время, чтобы достичь ожидаемого объявления о прекращении огня», — говорится в публикации телеканала в соцсети X.

Кроме того, по данным Al Hadath, в ближайшее время ожидается визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Исламабад.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остался последний шанс заключить сделку с Вашингтоном.

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