Al Hadath: в переговорах США и Ирана возможен прорыв

По его словам, позитивная атмосфера также сложилась вокруг прекращения военных действий и договорённостей о «полном открытии Ормузского пролива».
«Посредникам нужно некоторое время, чтобы достичь ожидаемого объявления о прекращении огня», — говорится в публикации телеканала в соцсети X.
Кроме того, по данным Al Hadath, в ближайшее время ожидается визит министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи в Исламабад.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана остался последний шанс заключить сделку с Вашингтоном.