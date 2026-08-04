Россия и Мексика обсуждают возобновление прямого авиасообщения

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Посольство Мексики обсуждает с российскими представителями варианты возобновления прямого авиасообщения между двумя странами, пишет газета «Известия».
«В последние месяцы наше представительство провело ряд переговоров с представителями органов власти, туристической индустрии, авиакомпаний и туроператоров, заинтересованных в рассмотрении различных альтернатив. Все это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами», — сообщили «Известиям» дипломаты.
Отмечается, что после закрытия западного неба для авиации из РФ альтернативные обходные маршруты через Атлантику или Африку увеличили бы время в пути до 18−20 часов.
«С технической точки зрения организация подобных перевозок требует создания коммерчески жизнеспособной структуры и получения соответствующих разрешений от компетентных авиационных властей», — уточнили мексиканские дипломаты.
Однако, по словам дипломатов, такого уровня переговоры еще не начались, сообщает издание.
Подчеркивается, что диалог между сторонами продолжается, а взаимный интерес к туризму растет. Как пишет газета со ссылкой на Российский союз туриндустрии, даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.