Новости СВО 4 августа: ВС РФ взяли Белый Колодезь и Устиновку, громят мосты у Краматорска, ВСУ терпят крах, Зеленский просит мира

— Расположен на трассе Т2104, проходящей через Харьков, Волчанск и Приколотное в 12 километрах к юго-востоку от Волчанска. На протяжении нескольких лет посёлок Белый Колодезь являлся главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику Потеря этого населённого пункта вынудит ВСУ откатиться на юг Волчанского района и выстраивать новые логистические маршруты, — пишет военный корреспондент Александр Коц.