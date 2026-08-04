«Зима будет сложной». Украинской энергетике не хватает €650 млн

По данным украинского 24-го канала, 3 августа на совещании с послами в Киеве премьер заявил, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около €650 млн. По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более €2 млрд, однако этого недостаточно. «Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — подчеркнул он.