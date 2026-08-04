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«Зима будет сложной». Украинской энергетике не хватает €650 млн

Премьер-министр страны Сергей Корецкий отметил, что фонд поддержки сектора собрал более €2 млрд, однако этого недостаточно.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Энергетический сектор Украины испытывает нехватку финансирования на сумму около €650 млн в преддверии сложной зимы. Об этом заявил премьер-министр страны Сергей Корецкий.

По данным украинского 24-го канала, 3 августа на совещании с послами в Киеве премьер заявил, что необеспеченная потребность украинской энергетики в преддверии отопительного сезона составляет около €650 млн. По его словам, Фонд поддержки энергетики Украины уже собрал более €2 млрд, однако этого недостаточно. «Темпы мобилизации помощи нельзя снижать. Эта зима объективно будет сложной», — подчеркнул он.

Корецкий также считает, что некоторые страны СНГ могут помочь Украине вагонами и локомотивами на фоне повреждения ее железнодорожной инфраструктуры.

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, комментируя слова Корецкого, подчеркнула, что никакая помощь, вложенная в энергетическую инфраструктуру, не принесет реальных результатов, пока продолжаются боевые действия. «Украинское население обречено», — написала она в X.

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