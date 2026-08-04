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Боец ВС России Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Военнослужащий Вооружённых сил России Максим Князев помог нарушить логистический маршрут украинских войск.

Военнослужащий Вооружённых сил России Максим Князев помог нарушить логистический маршрут украинских войск.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, Князев обнаружил логистический маршрут противника, когда проводил разведку.

Военный собрал всю необходимую информацию, после чего передал данные для нанесения артиллерийского удара.

«Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — сообщили в ведомстве.

Ранее российский военнослужащий с позывным Ольхон сообщил о поражении пункта дислокации ВСУ под Сумами ударным БПЛА «Куб».

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