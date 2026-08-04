Боец ВС России Князев помог нарушить логистический маршрут ВСУ

Военнослужащий Вооружённых сил России Максим Князев помог нарушить логистический маршрут украинских войск.
Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, Князев обнаружил логистический маршрут противника, когда проводил разведку.
Военный собрал всю необходимую информацию, после чего передал данные для нанесения артиллерийского удара.
«Действуя в условиях угрозы обнаружения и применения БПЛА противником, Максим корректировал огонь российской артиллерии, в результате чего логистический маршрут ВСУ был нарушен», — сообщили в ведомстве.
Ранее российский военнослужащий с позывным Ольхон сообщил о поражении пункта дислокации ВСУ под Сумами ударным БПЛА «Куб».