В Николаеве прогремел взрыв

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на юге Украины, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
«В Николаеве был слышен звук взрыва. Повторные взрывы в Николаеве», — сообщает телеканал.
Ранее в ряде районов Николаевской области действовала воздушная тревога.
Узнать больше по теме
Воздушная тревога: что означает сигнал и как правильно действовать
Воздушная тревога — это сигнал гражданской обороны, который предупреждает население об угрозе удара с воздуха или другой опасности, требующей немедленного укрытия. В последние годы этот сигнал стал хорошо знаком жителям многих российских регионов, однако далеко не все знают, как правильно действовать после его объявления. В материале рассказываем, что означает воздушная тревога, как звучит сирена, какие действия рекомендуют в МЧС и что делать после отбоя.Читать дальше