В МИД рассказали, что начали делать ВСУ при Драпатом

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Вооруженные силы Украины после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ усилили удары по гражданским объектам, при этом курс на террор против мирного населения, взятый при бывшем министре обороны Украины Михаиле Федорове, сохраняется и расширяется, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — сказал Мирошник «Известиям».
По словам дипломата, после кадровых перестановок в военном руководстве Украины тенденция к нанесению ударов по гражданской инфраструктуре получила дальнейшее развитие.
На фоне отставки экс-министра обороны Украины Михаила Федорова в Киеве и других городах начались митинги в поддержку Федорова, а также акции против тогдашнего главкома ВСУ Александра Сырского. Владимир Зеленский 21 июля заявил, что назначил командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил врио главы СБУ Евгению Хмаре.