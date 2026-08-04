Историк рассказала о споре Австралии и Новой Зеландии за десерт «Павлова»

ТОКИО, 4 авг — РИА Новости. Австралия и Новая Зеландия спорят о праве называться родиной рецепта десерта «Павлова», названного в честь русской балерины Анны Павловой, рассказала РИА Новости историк гастрономии, почетный профессор Университета Аделаиды Барбара Сантич.
Историю десерта традиционно связывают с гастролями русской балерины Анны Павловой по Австралии и Новой Зеландии в 1926 году.
«Первый опубликованный рецепт в Новой Зеландии появился раньше первого австралийского, однако это, по существу, не имеет решающего значения», — сказала Сантич.
По словам историка, появление нового блюда обычно представляет собой постепенный процесс, поэтому определить одного автора, точное место или момент его создания зачастую невозможно. Похожие рецепты могут параллельно развиваться в разных местах еще до появления в печати.
«Соперничество с Новой Зеландией возникло сравнительно недавно. На протяжении всего XX века австралийцы считали само собой разумеющимся, что “Павлова” — австралийский десерт, и лишь позднее здесь стала известна новозеландская версия его истории», — отметила эксперт.
Одна из австралийских версий связывает современный вариант десерта с поваром Бертом Саше, работавшим в отеле Esplanade в Перте в 1930-е годы.
«Исторические доказательства того, что Берт Саше создал “Павлову” в 1930-е годы, в лучшем случае весьма слабы», — добавила Сантич.
Она привела публикацию газеты Beverley Times 1974 года с рассказом самого Саше. По словам повара, руководство отеля Esplanade попросило его придумать необычный десерт, а название предложил управляющий Гарри Нэрн. При этом Саше не смог вспомнить, находилась ли Анна Павлова в то время в Перте.