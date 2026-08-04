Историк рассказала о споре Австралии и Новой Зеландии за десерт «Павлова»

Она привела публикацию газеты Beverley Times 1974 года с рассказом самого Саше. По словам повара, руководство отеля Esplanade попросило его придумать необычный десерт, а название предложил управляющий Гарри Нэрн. При этом Саше не смог вспомнить, находилась ли Анна Павлова в то время в Перте.