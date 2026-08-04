Ан-32 украинского МЧС выполнил рейс из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию

Напомним, в июне украинский Ан-26 летал в Бельгию и Нидерланды из закрытого аэропорта Львова, а в мае выполнял рейсы в Норвегию и Швецию. Кроме того, транспортный Ан-12 вылетал в Словакию из Черновцов 29 июня. Отмечается, что речь может идти о коммерческих грузоперевозках. 30 июня ещё один Ан-12 вылетел уже в Кишинев, уже оттуда в одну из стран Балканского полуострова.