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Ан-32 украинского МЧС выполнил рейс из закрытого аэропорта Черновцов в Молдавию

Военно-транспортный Ан-32 украинского МЧС оказался среди воздушных судов, которые в последние месяцы выполняли вылеты из закрытого аэропорта Черновцов. Самолёт отправился в Молдавию, провёл некоторое время на одном из местных аэродромов и затем вернулся на исходную площадку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах ЕС.

По имеющейся информации, маршрут пролегал до аэродрома в Бельцах. После двухчасового пребывания на земле экипаж направился обратно в Черновцы. Полёт проходил на небольшой высоте — воздушное судно не поднималось выше 3,5 км. Официально цель этой поездки не раскрывалась. Вместе с тем источник обратил внимание, что с начала лета Ан-32 стал уже не первым подобным бортом.

Напомним, в июне украинский Ан-26 летал в Бельгию и Нидерланды из закрытого аэропорта Львова, а в мае выполнял рейсы в Норвегию и Швецию. Кроме того, транспортный Ан-12 вылетал в Словакию из Черновцов 29 июня. Отмечается, что речь может идти о коммерческих грузоперевозках. 30 июня ещё один Ан-12 вылетел уже в Кишинев, уже оттуда в одну из стран Балканского полуострова.

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