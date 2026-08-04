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Галузин: Россия открыта к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Москва готова приступить к переговорам по Украине, однако для этого необходим конструктивный и зрелый подход со стороны западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Москва готова приступить к переговорам по Украине, однако для этого необходим конструктивный и зрелый подход со стороны западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Выступая на полях III Российско-казахстанского медиафорума, он подчеркнул, что Россия уже неоднократно доказывала свою открытость к переговорам.

«…Из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры между Россией и Украиной.

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