Галузин: Россия открыта к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада

Москва готова приступить к переговорам по Украине, однако для этого необходим конструктивный и зрелый подход со стороны западных стран. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
Выступая на полях III Российско-казахстанского медиафорума, он подчеркнул, что Россия уже неоднократно доказывала свою открытость к переговорам.
«…Из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — приводит слова замминистра ТАСС.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил о намерении США возобновить переговоры между Россией и Украиной.