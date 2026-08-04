«Нужна для испытаний передовых систем вооружений»: СВР РФ — о том, почему европейские элиты не примут Украину в ЕС

«Те ведущие центральноевропейские государства — Германия, Франция, Италия, — они будут чувствовать себя не так плохо, потому что они находятся у “кассы”. А всевозможные маленькие государства, которые вошли в ЕС, они вообще ничего тогда получать не будут. Всё будет уходить на Украину. Такой расклад им неинтересен», — резюмировал Андрей Кошкин.