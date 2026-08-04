Служба внешней разведки РФ сообщила, что европейские элиты не собираются принимать Украину в Евросоюз в ближайшее время. По данным ведомства, на фоне продолжающихся дискуссий о евроинтеграции Киеву отводится роль расходного материала в борьбе против России. По мнению экспертов, стремление Украины стать частью ЕС — лишь способ обеспечить дальнейшее выживание правящей верхушки в Киеве, а европейские государства не горят желанием принять Украину в союз из-за возможных финансовых издержек.
Служба внешней разведки России сообщила, что, по имеющимся данным, европейские элиты не собираются принимать Украину в ЕС в ближайшее время.
«Несмотря на пышные речи евробюрократов о вступлении “в светлом будущем” Украины в Евросоюз, во внутренних дискуссиях в Брюсселе европейские лидеры категорически отрицают возможность такой перспективы», — говорится в заявлении СВР РФ.
В разведывательном ведомстве также обращают внимание, что главными рисками для «единой Европы» в Брюсселе считают политические и экономические последствия присоединения Киева к ЕС.
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«У самого ЕС нет ресурсов, чтобы удовлетворить завышенные запросы украинцев. Таким образом, процесс интеграции может растянуться на долгие годы», — подчёркивают в российской внешней разведке.
Как обращают внимание эксперты, ключевая проблема здесь — необходимость значительных дотаций в украинский бюджет.
«Украина — это гигантская затрата, потому как вступление в Евросоюз предполагает доведение экономики по возможности до неких усреднённых европейских стандартов. А сделать это практически невозможно», — заявил в интервью RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Политическая игра.
На фоне своих опасений, заявляет СВР РФ, Брюссель продолжает манипулировать темой украинской евроинтеграции.
Для этого в отношении Киева совершаются незначительные уступки. Например, предложение начать предварительные переговоры или принять Украину в ЕС по упрощённой схеме.
«Брюссель в июне сего года в качестве “конфетки” предложил начать предвступительные переговоры с Украиной. Кроме того, Киеву планируется предложить участие в европейской политике безопасности, правда, без права голоса», — заявили в Службе внешней разведки РФ.
Как подчёркивается в заявлении СВР, конечная цель европейских элит заключается в использовании режима Зеленского, а сама Украина выступает в роли расходного материала.
«Евробюрократы намерены и дальше дурить украинский народ, рассчитывая использовать его как “пушечное мясо” в противостоянии с Россией», — подчёркивают в российском разведывательном ведомстве.
Кроме того, по данным СВР, ввиду своей зависимости от европейского финансирования и военной помощи украинские власти готовы подыгрывать еврочиновникам в обмане собственного народа.
«На деле же и Киеву, и Брюсселю украинская территория нужна для испытаний передовых систем вооружений и отработки новых концепций ведения войны. Как мечтают европейские фантазёры, вдруг это поможет нанести “стратегическое поражение” России. Однако такие фантазии лишены какой-либо реальной основы. Уверены, что со временем и украинский народ прозреет и увидит, кто затянул его в кризис и где его будущее», — резюмировали в СВР РФ.
A Polish Army US-made Abrams tank seen during military exercises of Poland and NATO allied countries.
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Напомним, Украина является кандидатом на вступление в ЕС с 2022 года. В январе 2025-го ЕК рекомендовала начать официальные переговоры о приведении национальных законодательств в соответствие со стандартами ЕС, но этот шаг был заблокирован тогда премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
После смены власти в Венгрии и снятия вето 15 июня 2026 года Украина начала переговоры о вступлении в союз.
Однако затем, по данным портала Euroactiv, в конце июля 2026 года, Венгрия вновь заблокировала переговорный процесс до 1 сентября.
«Венгрия не хочет создавать впечатление, что торопит процесс рассмотрения заявки Украины на вступление, с которым политически связана Молдова. В случае отсутствия прогресса дальнейшие шаги становятся невозможными до 1 сентября, когда запланировано следующее техническое заседание», — говорится в публикации.
Помимо стандартного регламента для Украины выдвигались предложения об упрощённой процедуре евроинтеграции.
Так, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила о разработке сценария, при котором новые члены объединения первое время будут ущемлены в правах. В частности, Киев не будет иметь права вето при голосовании в европейских структурах.
Кроме того, вариант ускоренного вступления Украины в ЕС предлагал канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Со своей стороны, Зеленский выразил несогласие с подобным вариантом евроинтеграции, а также требовал от Еврокомиссии принять его страну в содружество в ускоренном режиме до 2027 года.
В Брюсселе такие сроки сочли нереалистичными.
У Киева проблемы.
Между тем вступление Украины в Евросоюз вызывает скептицизм и среди ряда европейских стран.
Например, как заявил бывший депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин, на фоне печальной экономической ситуации в республике после евроинтеграции литовцы не готовы отдавать свои налоги ещё и на дотации Киеву.
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«Народ такого Евросоюза больше не хочет. А принимать в ЕС Украину, чтобы её продолжать кормить нашими налогами, народ не хочет ещё больше», — приводит слова Мамыкина РИА Новости.
При этом экс-евродепутат подчеркнул, что в конечном счёте мнение народа не будет волновать правительства прибалтийских стран в отличие, например, от Венгрии.
Не испытывают симпатий к Киеву и в Польше. Так, по данным недавнего соцопроса исследовательского центра CBOS, 9% респондентов выступают за то, чтобы Украина вступила в ЕС как можно скорее. Это самый низкий результат за всю историю опросов. 41% поляков поддерживает вступление Украины в ЕС, но без спешки. Против членства Украины в ЕС — 40% поляков, что является рекордным результатом в истории опросов (рост с октября 2023 года на 23 процентных пункта).
На фоне дипломатического конфликта о недопуске режима Зеленского к евроинтеграции заявляют и правящие круги в Варшаве. В частности, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Украина не войдёт в Евросоюз с Бандерой на флаге… Нельзя строить европейскую общность на истории, которая чужда сообществу», — подчеркнул Косиняк-Камыш.
Напомним, причиной разногласий послужило присвоение Зеленским одному из подразделений ВСУ названия «имени героев УПА*».
Сомнения в будущем украинской евроинтеграции испытывают и в Австрии. Австрийский министр по делам Европы Клаудия Бауэр ранее заявила, что упрощённая схема не поможет Киеву стать членом ЕС.
«Ускоренное присоединение по требованию — это просто невозможно», — подчеркнула она в беседе с Welt.
В свою очередь, депутат Европарламента от Болгарии Петар Волгин обратил внимание, что, помимо прочего, режим Зеленского не соответствует необходимым критериям.
«Коррупция полностью захватила страну. Наблюдается полное отсутствие свободы СМИ и политической свободы. Власти в Киеве открыто прославляют пособников нацистов, совершивших чудовищные преступления во время Второй мировой войны», — заявил Волгин в интервью газете «Известия».
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Ранее британская газета The Guardian констатировала, что Киев реализовал лишь 15% от необходимых реформ.
Шоколадная корова.
По словам заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, стремление Украины стать частью ЕС является способом обеспечить дальнейшее существование правящей верхушки в Киеве.
«У Киева нет другого выхода. Нет ничего у Зеленского в качестве аргумента, чтобы остаться у власти. Поэтому он постоянно всем говорит, что без Украины они не выживут. Что украинцы защищают весь западный мир, и эта позиция не изменится», — заявил Кошкин в разговоре с RT.
При этом, как обратил внимание Николай Межевич, успеху спекуляций на теме евроинтеграции способствует также и сложившийся в украинском обществе образ Европы.
«Дело в том, что ЕС в массовом сознании на Украине воспринимается как корова, которая доится не просто молоком, а сразу со сливками и добавлением какао. Вот так образуется та ситуация, о которой говорит СВР РФ», — подчеркнул Межевич.
Эксперты пришли к выводу, что пока в Киеве и Львове мечтают стать частью ЕС, в самом Евросоюзе многие государства опасаются за собственное финансовое благополучие и не горят желанием пускать Украину за свой стол.
«Те ведущие центральноевропейские государства — Германия, Франция, Италия, — они будут чувствовать себя не так плохо, потому что они находятся у “кассы”. А всевозможные маленькие государства, которые вошли в ЕС, они вообще ничего тогда получать не будут. Всё будет уходить на Украину. Такой расклад им неинтересен», — резюмировал Андрей Кошкин.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).