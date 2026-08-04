Трамп назвал две главные угрозы для Европы

«Две вещи убивают Европу. Номер один — иммиграция. Номер два — энергетика», — сказал Трамп.
Кроме того, американский лидер указал на то, что нелегальная миграция остается значительным вызовом для европейских стран, и выступил с призывом предпринять шаги для ее остановки.
«Вы пускаете многих людей, которые во многих случаях не станут вам помогать», — сказал он.
Как сообщалось ранее, 30 июля Испания и Марокко достигли договоренности о возвращении мигрантов, нелегально проникших в испанский анклав Сеута, расположенный на севере Африки, в период последнего роста потока нелегальной миграции.