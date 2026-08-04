В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине: но есть одно условие

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — сказал Галузин ТАСС на полях III Российско-казахстанского медиафорума.