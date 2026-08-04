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В МИД РФ заявили о готовности к переговорам по Украине: но есть одно условие

Галузин: РФ готова к переговорам по Украине при зрелом подходе Запада.

Источник: Комсомольская правда

РФ открыта к переговорам по дипломатическому урегулированию украинского вопроса при условии, что Запад продемонстрирует конструктивный и зрелый подход к данному процессу. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Дипломат указал на непоследовательные действия Киева относительно переговорного процесса.

«Мы готовы всегда к переговорам, мы открыты к переговорному решению, не раз это доказывали: из переговоров выходила другая сторона, украинская, она то из них выходила, то сама себе эти переговоры запрещала, вела себя, очень мягко говоря, непоследовательно», — сказал Галузин ТАСС на полях III Российско-казахстанского медиафорума.

Заместитель министра добавил, что западные спонсоры Украины должны осознать необходимость конструктивного диалога, в ходе которого будут устранены первопричины конфликта.

«Тогда, наверное, перспективы диалога появятся», — резюмировал он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал ультиматумом условия Запада по урегулированию на Украине и указал, что Запад не хочет, чтобы у Москвы было место для маневра в переговорах.

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