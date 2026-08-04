МВД: в Италии число прибывших по морю мигрантов за год снизилось на 55%

Количество нелегалов, которые прибыли в Италию по морю, с начала 2026 года снизилось на 55% на фоне показателей за аналогичный период 2025 года.
Об этом сообщил портал Askanews со ссылкой на источники в МВД Италии. Отмечается, что резкое падение числа прибывших по морю мигрантов стало результатом политики правительства премьер-министра Джорджи Мелони.
В понедельник, 3 августа, стало известно о задержании у побережья Испании двух лодок с 17 нелегальными мигрантами.
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