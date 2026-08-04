25 штатов США подали иск против новых пошлин Трампа

Коалиция из 25 американских штатов, возглавляемых демократами, подала иск в Международный торговый суд США против администрации президента. Они обвинили Дональда Трампа в превышении полномочий при введении пошлин на товары из 60 государств, которые считаются торговыми партнерами страны.