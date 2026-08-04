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25 штатов США подали иск против новых пошлин Трампа

Коалиция из 25 американских штатов, возглавляемых демократами, подала иск в Международный торговый суд США против администрации президента. Они обвинили Дональда Трампа в превышении полномочий при введении пошлин на товары из 60 государств, которые считаются торговыми партнерами страны.

Коалиция из 25 американских штатов, возглавляемых демократами, подала иск в Международный торговый суд США против администрации президента. Они обвинили Дональда Трампа в превышении полномочий при введении пошлин на товары из 60 государств, которые считаются торговыми партнерами страны.

Как сообщает CNBC, иск оспаривает введение пошлины в размере 10% или 12,5%. На 60 стран-торговых партнеров США приходится 99,4% импорта, отмечает телеканал.

Коалиция штатов просит суд приостановить действие тарифов, объявить их незаконными, а также обязать возместить уплаченные пошлины.

24 июля администрация президента США ввела новые пошлины в размере 10% и 12,5% на товары 60 торговых партнеров, включая Евросоюз. Дональд Трамп обвинил страны в недостаточно эффективной работе по пресечению экспорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Пошлины вступили в силу сразу после истечения срока действия предыдущей глобальной 10-процентной пошлины.

Подробнее в материале «Ъ» «Рабские тарифы».

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