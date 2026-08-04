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В девяти городах Украины прошли протесты из-за отставки Федорова

Акции состоялись в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Николаеве, Одессе, Ровно и Тернополе.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Протесты из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины охватили 3 августа не менее девяти городов страны, следует из подсчетов ТАСС.

Ранее стало известно, что митинги 19-й день подряд проходят в Киеве, Днепропетровске, Харькове и во Львове. По последним данным, акции протеста также состоялись еще в пяти городах: Ивано-Франковске, Николаеве, Одессе, Ровно и Тернополе.

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку с тем, что Зеленский устранил соперника в лице Федорова, которого поддерживают либеральные западные круги.

16 июля на Украине начались массовые митинги с требованием вернуть Федорова и уволить Сырского. На последнее Зеленский согласился на шестой день протестов, 22 июля новым главкомом ВСУ стал Михаил Драпатый. Однако протестующие по-прежнему требуют восстановить Федорова в должности.

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