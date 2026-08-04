В девяти городах Украины прошли протесты из-за отставки Федорова

14 июля Федоров был смещен с поста министра обороны. Владимир Зеленский объяснил это конфликтом между Федоровым и Александром Сырским, занимавшим пост главнокомандующего ВСУ. При этом украинские политики и СМИ связали отставку с тем, что Зеленский устранил соперника в лице Федорова, которого поддерживают либеральные западные круги.