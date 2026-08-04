Количество погибших при землетрясениях в Венесуэле превысило 6,1 тысячи

Количество погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле увеличилось до 6124. Об этом проинформировал председатель Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Хорхе Родригес.
В опубликованном в его Telegram-канале документе указывается, что при землетрясениях пострадали 60 992 человека.
Ранее газета El Impulso сообщила о девяти пострадавших в результате удара молнии в аэропорту города Валенсия.
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