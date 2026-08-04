Тихоокеанский флот начал учения по обороне Дальнего Востока

Тихоокеанский флот России начал учения по защите дальневосточных рубежей, сообщило Минобороны. В них участвуют более 13 тыс. военнослужащих, около 60 кораблей и подводных лодок, а также порядка 30 самолетов, вертолетов и комплексов беспилотной авиации.