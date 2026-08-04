Марокко заявило о выполнении обязательств по сдерживанию миграции

РАБАТ, 4 августа. /ТАСС/. Марокко всегда было и остается ответственным партнером при решении общей проблемы незаконной миграции и полностью выполняет взятые на себя обязательства в этом направлении. Об этом заявил высокопоставленный источник в правительстве королевства.
«Королевство Марокко всегда было и теперь является суверенным и ответственным партнером в борьбе с нелегальной миграцией», — отметил правительственный источник, слова которого процитировал новостной портал Hespress. Он добавил, что, по убеждению Рабата, «управление миграционным вопросом является общей ответственностью, и Марокко всегда вносило свой вклад в его решение». Власти Марокко, подчеркнул тот же источник, «в полной мере выполняют свои обязанности» и «никогда не поддавались давлению или шантажу в этой сфере».
Он подчеркнул, что «если западное побережье Средиземного моря в последние годы было наименее проблемным для Европы, то не потому, что оно не является объектом деятельности преступных сетей торговли людьми, а потому, что Марокко эффективно мобилизовало значительные ресурсы и продолжает делать это и в настоящее время». В правительстве королевства также отметили, что «сотрудничество между Марокко и правительством Испании в этом контексте является образцовым».
По данным кабинета министров, в 2024—2025 годах марокканскими спецслужбами было предотвращено около 160 тыс. попыток нелегальной миграции, было ликвидировано 632 сети нелегальной миграции и проведено более 32 тыс. спасательных операций на море. За минувшие пять лет, указали в марокканском правительстве, различными структурами королевства в общей сложности было предотвращено более 360 тыс. попыток нелегальной миграции.
В конце июля десятки тысяч нелегалов смогли добраться вплавь до автономного города, а также пешком, обходя волнолом, который отделяет город от Марокко. Согласно официальным данным марокканского министерства внутренних дел, при пересечении границы с автономным городом погибли 11 человек, а число нелегальных мигрантов, которым удалось проникнуть в Сеуту составило около 40 тыс. По информации правительства Испании, не менее 72 человек погибли, пытаясь достигнуть территории Сеуты.