Марокко заявило о выполнении обязательств по сдерживанию миграции

Он подчеркнул, что «если западное побережье Средиземного моря в последние годы было наименее проблемным для Европы, то не потому, что оно не является объектом деятельности преступных сетей торговли людьми, а потому, что Марокко эффективно мобилизовало значительные ресурсы и продолжает делать это и в настоящее время». В правительстве королевства также отметили, что «сотрудничество между Марокко и правительством Испании в этом контексте является образцовым».