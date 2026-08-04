Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Марочко сообщил об уничтожении российскими силами ДРГ ВСУ у Райгордока

Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ зачищают местность у населенного пункта.

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские бойцы после продвижения у Райгородка в ДНР зачищают местность и уничтожают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

29 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы за сутки почти на 1 км приблизились к Райгородку.

«На данный момент у Райогородка идет зачистка местности. В районе Пискуновки, Голубых озер встречаются диверсионно-разведывательные группы противника. Так что нашим военнослужащим, прежде всего, нужно подравнять у линию боевого соприкосновения, выбить и зачистить территорию, а потом уже приступить к дальнейшему продвижению по направлению Райогодка», — сказал он.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше