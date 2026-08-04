Марочко сообщил об уничтожении российскими силами ДРГ ВСУ у Райгордока

ЛУГАНСК, 4 августа. /ТАСС/. Российские бойцы после продвижения у Райгородка в ДНР зачищают местность и уничтожают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
29 июля Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы за сутки почти на 1 км приблизились к Райгородку.
«На данный момент у Райогородка идет зачистка местности. В районе Пискуновки, Голубых озер встречаются диверсионно-разведывательные группы противника. Так что нашим военнослужащим, прежде всего, нужно подравнять у линию боевого соприкосновения, выбить и зачистить территорию, а потом уже приступить к дальнейшему продвижению по направлению Райогодка», — сказал он.