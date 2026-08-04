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Начальник разведки Апостол рассказал, что выдало группу ВСУ у Белицкого

Солдат противника демаскировал собственный дрон, который подлетел к наблюдательному посту с подарками, сообщил военнослужащий.

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ демаскировал группу военнослужащих у Белицкого. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол, они были уничтожены находившимися рядом российскими штурмовиками.

«Было это при подходе к Белицкому. Наши штурмовики заняли позицию, и человек на наблюдательном посту просто, скажем так, решил покурить. В этот момент к нему залетает FPV с подарками. Там еда, пауэрбанки, антенны, радиостанция. Ну и, соответственно, как суслик из соседней дырки, вылез военнослужащий ВСУ», — рассказал начальник разведки.

В опорном пункте, как уточнил спикер, находилась целая группа солдат ВСУ. Все они были оперативно уничтожены.

23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».

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