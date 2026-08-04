Начальник разведки Апостол рассказал, что выдало группу ВСУ у Белицкого

ДОНЕЦК, 4 августа. /ТАСС/. Дрон ВСУ демаскировал группу военнослужащих у Белицкого. Как рассказал в беседе с ТАСС начальник разведки 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» с позывным Апостол, они были уничтожены находившимися рядом российскими штурмовиками.
«Было это при подходе к Белицкому. Наши штурмовики заняли позицию, и человек на наблюдательном посту просто, скажем так, решил покурить. В этот момент к нему залетает FPV с подарками. Там еда, пауэрбанки, антенны, радиостанция. Ну и, соответственно, как суслик из соседней дырки, вылез военнослужащий ВСУ», — рассказал начальник разведки.
В опорном пункте, как уточнил спикер, находилась целая группа солдат ВСУ. Все они были оперативно уничтожены.
23 июля Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Белицкое силами «Центра».