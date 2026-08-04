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Боец СВО Аид: Украина — полигон для обкатки боевиков латиноамериканских картелей

Украина стала полигоном для обкатки латиноамериканскими картелями своих боевиков. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Аид.

Украина стала полигоном для обкатки латиноамериканскими картелями своих боевиков. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Аид.

Он отметил в беседе с РИА Новости, что картели отправляют своих наёмников на Украину для приобретения военного опыта, который впоследствии применяется в криминальных войнах.

«Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак», — сказал Аид.

Ранее стало известно об обнаружении российскими военнослужащими тел наёмников в населённом пункте Любицкое Запорожской области.

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