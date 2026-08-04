Украина стала полигоном для обкатки латиноамериканскими картелями своих боевиков. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил России с позывным Аид.
Он отметил в беседе с РИА Новости, что картели отправляют своих наёмников на Украину для приобретения военного опыта, который впоследствии применяется в криминальных войнах.
«Ребята прошли боевую обкатку и прибыли к себе творить бардак», — сказал Аид.
Ранее стало известно об обнаружении российскими военнослужащими тел наёмников в населённом пункте Любицкое Запорожской области.
Узнать больше по теме
Картель: от ценового сговора до наркоимперии
Термин «картель» давно вышел за рамки учебников по экономике, и сегодня он все чаще звучит в новостях — особенно когда речь заходит о расследованиях антимонопольных служб и громких операциях против наркосиндикатов. В одних случаях картель — это тайное соглашение компаний о ценах, в других — жесткая и даже жестокая преступная структура с международными связями. Кто есть кто — разбираем в материале.Читать дальше