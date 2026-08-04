Мирошник связал усиление ударов ВСУ по гражданским с назначением Драпатого

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Киевский режим активизировал террористические атаки против гражданского населения после вступления Михаила Драпатого в должность главкома украинской армии. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Усилились те тенденции, которые были обозначены ранее. Они не развернулись, не поменялись, просто были активизированы. Упор на терроризм, на войну с гражданскими объектами и гражданскими лицами был сделан именно при [экс-министре обороны Украины Михаиле] Федорове и сейчас поддерживается и расширяется Драпатым», — сказал дипломат.
4 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.